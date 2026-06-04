Путин: Украина не готова к компромиссам, о которых договаривались в Анкоридже

«Перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов. Я объяснил, в чем заключаются эти договорённости и компромиссы. Важно, чтобы они были приняты украинской стороной. Я думаю, что Украина на это не готова», – сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2026. Российский лидер также отметил, что Евросоюз мог бы помочь в урегулировании, но только в рамках тех же анкориджских договоренностей.