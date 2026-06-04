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Путин: Украина не готова к компромиссам, о которых договаривались в Анкоридже

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что мирное решение по Украине могло бы лежать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Киев об этом знает, но не готов их принять.

«Перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов. Я объяснил, в чем заключаются эти договорённости и компромиссы. Важно, чтобы они были приняты украинской стороной. Я думаю, что Украина на это не готова», – сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2026. Российский лидер также отметил, что Евросоюз мог бы помочь в урегулировании, но только в рамках тех же анкориджских договоренностей.

По словам президента, правящие круги Киева не заинтересованы в мире, потому что тогда они «вряд ли будут иметь перспективы для удержания этой власти». Если мир наступит, борьба за власть в Киеве обострится кардинально, подчеркнул Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что США побуждают президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже.

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