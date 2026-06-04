МИД: США побуждают Зеленского придерживаться договоренностей Анкориджа
США побуждают президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
31 мая Зеленский говорил, что США все еще не ответили на его письмо с просьбой нарастить поставки средств противовоздушной обороны, в частности, перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами. Украинский лидер напомнил, что направил личное обращение в Белый дом и конгресс США, в котором указал, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя.
28 мая бывший премьер-министр России Сергей Степашин подчеркнул, что Путин еще в 2024 г. недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России.