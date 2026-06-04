МИД: США побуждают Зеленского придерживаться договоренностей Анкориджа

31 мая Зеленский говорил, что США все еще не ответили на его письмо с просьбой нарастить поставки средств противовоздушной обороны, в частности, перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами. Украинский лидер напомнил, что направил личное обращение в Белый дом и конгресс США, в котором указал, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя.