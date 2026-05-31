США не ответили Зеленскому на просьбу увеличить поставки средств ПВО
Соединенные Штаты до сих пор не дали ответа на письмо с просьбой нарастить поставки средств противовоздушной обороны, в частности, перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью американскому телеканалу CBS.
По словам Зеленского, он направил личное обращение в Белый дом и конгресс США, в котором указал, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя. Украинский лидер подчеркнул, что Киев остро нуждается в увеличении поставок, однако столкнулся с дефицитом производства в самих Соединенных Штатах.
«Мы не видим достаточного количества ракет в производстве Соединенных Штатов. 60, 65 ракет в месяц для сегодняшних вызовов – это ничто. Россия знает об этом», – заявил Зеленский, добавив, что сложная ситуация усугубляется переключением внимания США на Ближний Восток.
При этом украинский президент признал, что Вашингтон пока не дал ему разрешения на использование лицензий для производства ракет Patriot на Украине. Зеленский выразил надежду, что США все же ответят на его обращение, и отметил, что Киев готов делиться с Америкой собственными технологиями – в частности, недорогими перехватчиками и AI-дронами – в обмен на системы противоракетной обороны.
9 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле заявил, что встреча с Зеленским в какой-либо третьей стране возможна, когда мирные переговоры выйдут на финишную прямую.
29 мая Путин сказал, что называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно, однако ситуация на поле боя дает РФ право говорить о приближении к этому моменту. 28 мая бывший премьер-министр России Сергей Степашин напомнил, что Путин недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России.