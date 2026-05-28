Степашин: Путин четко сформулировал условия окончания спецоперации
Президент РФ Владимир Путин недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России. Об этом бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил «РИА Новости».
По его словам, совершенно очевидно, какое завершение конфликта устроит страну и это подразумевает нахождение в составе РФ указанных субъектов. Степашин также отметил, что Россия, безусловно, рассчитывает на скорейшее окончание конфликта.
14 июня 2024 г. Путин назвал условия по прекращению огня с Украиной. В их числе – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные. Песков тогда подтвердил позицию Кремля, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом.