Степашин: Путин четко сформулировал условия окончания спецоперации

14 июня 2024 г. Путин назвал условия по прекращению огня с Украиной. В их числе – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные. Песков тогда подтвердил позицию Кремля, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом.