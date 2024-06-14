Путин назвал условия прекращения огня на Украине

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России по итогам пятидневных референдумов, проведенных на этих территориях в конце сентября 2022 г. Власти Украины результаты голосования не признали. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Среди условий по «формуле мира» Зеленского – вывод российский войск с территории Украины и возвращение к границам 1991 г.