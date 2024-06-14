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Путин назвал условия прекращения огня на Украине

Среди них – вывод войск из новых регионов России и нейтральный статус Украины
Максим Цуланов
Alexander Zemlianichenko / AP

Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для начала переговоров о прекращении огня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. <...> Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей», – сказал он.

Президент уточнил, что речь идет о всей территории этих регионов в пределах их административных границ. Еще одним условием является гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.

Следующими условиями президент назвал признание Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, что предполагает и отмену санкций против России.

Глава государства подчеркнул, что после выполнения условий будет отдан приказ о прекращении огня и начале проведения переговоров. Российская сторона же гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Путин сообщил, что в этом случае речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

«Мы делаем делаем еще одно конкретное и реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», – заявил Путин.

Глава государства указал, что Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и подтверждает свою готовность вести диалог со всеми странами. Он уточнил, что это должна быть не имитация мирного процесса, а серьезный, обстоятельный разговор по всем вопросам, по всему комплексу вопросов мировой безопасности.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России по итогам пятидневных референдумов, проведенных на этих территориях в конце сентября 2022 г. Власти Украины результаты голосования не признали. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Среди условий по «формуле мира» Зеленского – вывод российский войск с территории Украины и возвращение к границам 1991 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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