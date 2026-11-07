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Вассерман-Шульц: новый состав конгресса США остановит «незаконную войну» в Иране

Ася Султанова

Демократы, получившие большинство в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов, будут добиваться «прекращения незаконной войны в Иране», когда новый состав конгресса начнет работу в январе, заявила член палаты представителей от демократов Дебби Вассерман-Шульц, пишет Al Jazeera.

«Демократы вернут американские ценности и положат конец экстремизму», – написала Шульц в соцсети X.

Промежуточные выборы в США 3 ноября обернулись для республиканцев разгромом: демократы вернули себе большинство в обеих палатах конгресса, выиграв даже в традиционно «красных» штатах.

31 октября телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. The Wall Street Journal писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября.

31 октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Иран снял ограничения на дальность ракет.

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