Вассерман-Шульц: новый состав конгресса США остановит «незаконную войну» в Иране
Демократы, получившие большинство в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов, будут добиваться «прекращения незаконной войны в Иране», когда новый состав конгресса начнет работу в январе, заявила член палаты представителей от демократов Дебби Вассерман-Шульц, пишет Al Jazeera.
«Демократы вернут американские ценности и положат конец экстремизму», – написала Шульц в соцсети X.
Промежуточные выборы в США 3 ноября обернулись для республиканцев разгромом: демократы вернули себе большинство в обеих палатах конгресса, выиграв даже в традиционно «красных» штатах.
31 октября телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. The Wall Street Journal писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября.
31 октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Иран снял ограничения на дальность ракет.