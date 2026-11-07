Вассерман-Шульц: новый состав конгресса США остановит «незаконную войну» в Иране

31 октября телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. The Wall Street Journal писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября.