Лидер Ирана призвал не придерживаться географических рамок при ответе на угрозы
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок, пишет Mehr.
Хаменеи постановил, что на любой уровень или тип угрозы должен следовать «немедленный, ощутимый и не ограниченный географически ответ». Верховный главнокомандующий также указал на необходимость укрепления архитектуры военной разведки, углубления собственных оборонных возможностей как в «доктрине», так и в «тактике», а также наращивания модернизированных оборонных возможностей за счет новых технологий.
В другой директиве Хаменеи приказал всесторонне обновить базу данных военных целей, чтобы все активы США и Израиля были в пределах досягаемости вооруженных сил Ирана.
Телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс.
The Wall Street Journal 28 октября также писала, что Вашингтон уведомил несколько стран Персидского залива о возможном начале короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана. 26 октября телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить американского лидера провести совместную военную операцию против Ирана до израильских выборов 27 октября.