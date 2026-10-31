Лидер Ирана призвал не придерживаться географических рамок при ответе на угрозы

Хаменеи постановил, что на любой уровень или тип угрозы должен следовать «немедленный, ощутимый и не ограниченный географически ответ». Верховный главнокомандующий также указал на необходимость укрепления архитектуры военной разведки, углубления собственных оборонных возможностей как в «доктрине», так и в «тактике», а также наращивания модернизированных оборонных возможностей за счет новых технологий.