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Лидер Ирана призвал не придерживаться географических рамок при ответе на угрозы

Ася Султанова
Unsplash
Unsplash

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок, пишет Mehr.

Хаменеи постановил, что на любой уровень или тип угрозы должен следовать «немедленный, ощутимый и не ограниченный географически ответ». Верховный главнокомандующий также указал на необходимость укрепления архитектуры военной разведки, углубления собственных оборонных возможностей как в «доктрине», так и в «тактике», а также наращивания модернизированных оборонных возможностей за счет новых технологий.

В другой директиве Хаменеи приказал всесторонне обновить базу данных военных целей, чтобы все активы США и Израиля были в пределах досягаемости вооруженных сил Ирана.

Телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. 

The Wall Street Journal 28 октября также писала, что Вашингтон уведомил несколько стран Персидского залива о возможном начале короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана. 26 октября телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить американского лидера провести совместную военную операцию против Ирана до израильских выборов 27 октября. 

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