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«Белавиа» получила право покупать самолеты и запчасти напрямую у Boeing

США продолжают постепенно смягчать введенные против Белоруссии ограничения
Антон Потоков
TASS
TASS

Министерство торговли США выдало корпорации Boeing разрешение на работу с белорусской авиакомпанией «Белавиа», сообщает «БелТА» со ссылкой на генерального директора белорусской авиакомпании Игоря Чергинца.

По его словам, «Белавиа» сможет напрямую получать запасные части, компоненты и программное обеспечение по имеющимся в авиакомпании самолетам. Это также дает возможность провести переговоры о приобретении самолетов напрямую у корпорации Boeing.

Чергинец напомнил, что перед этим такое же разрешение выдало министерство финансов США и это дало техническую возможность непосредственного сотрудничества «Белавиа» с Boeing. По его словам, год назад правительство США выдало разрешение, которое сняло американские политические санкции с «Белавиа».

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Глава авиакомпании подчеркнул, что эти решения стали возможны после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с делегацией Соединенных Штатов. 22 октября белорусский лидер сообщил, что в переговорном процессе Белоруссии и США есть подвижки по многим вопросам.

16 сентября Лукашенко встретился со спецпосланником американского лидера Джоном Коулом и другими представителями администрации США во Дворце независимости. Стороны провели переговоры, которые продолжались три часа. В ходе них Белый дом поддержал требование главы белорусского государства о разморозке средств. Стороны также согласовали договор, по итогам которого США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 граждан из заключения.

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11 сентября 2025 г. представитель президента США Джон Коул рассказал о принятии решения Вашингтоном снять санкции с «Белавиа». При этом США не разрешили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию даже после смягчения санкций против перевозчика. 

8 апреля 2022 г. Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне того же года министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.

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