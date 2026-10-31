«Белавиа» получила право покупать самолеты и запчасти напрямую у Boeing

16 сентября Лукашенко встретился со спецпосланником американского лидера Джоном Коулом и другими представителями администрации США во Дворце независимости. Стороны провели переговоры, которые продолжались три часа. В ходе них Белый дом поддержал требование главы белорусского государства о разморозке средств. Стороны также согласовали договор, по итогам которого США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 граждан из заключения.