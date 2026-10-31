Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%ARSA7,57-0,79%RGSS0,179-0,89%IMOEX2 511,55-0,06%RTSI982,15-0,06%RGBI112,47+0,18%RGBITR779,62+0,27%
Главная / Политика /

За сутки силы ПВО сбили 604 украинских БПЛА и шесть ракет

Антон Потоков

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 604 украинских беспилотников и шесть ракет – четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО также сбили одну управляемую авиционную бомбу.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников и наземных роботов, складам боеприпасов, а также пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

До этого сообщалось, что российские военные в ночь на 31 октября поразили объекты энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. В Киеве под удар попала ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники ВСУ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её