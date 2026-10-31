За сутки силы ПВО сбили 604 украинских БПЛА и шесть ракет

До этого сообщалось, что российские военные в ночь на 31 октября поразили объекты энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. В Киеве под удар попала ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники ВСУ.