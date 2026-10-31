За сутки силы ПВО сбили 604 украинских БПЛА и шесть ракет
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 604 украинских беспилотников и шесть ракет – четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО также сбили одну управляемую авиционную бомбу.
Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников и наземных роботов, складам боеприпасов, а также пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.
До этого сообщалось, что российские военные в ночь на 31 октября поразили объекты энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. В Киеве под удар попала ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники ВСУ.