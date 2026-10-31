Выход есть: как Гарри Гудини превратил побег в искусство

У наручников, например, не было единого секрета: Гудини знал их слабые места и мог открыть старые модели без ключа, ударив о твердую поверхность. Однако использовались и скрытые отмычки, которые иллюзионист прятал под одеждой. Молочный бидон был сделан по специальным чертежам – у него откручивалась верхняя крышка, а замки не играли роли, кроме отвлечения внимания публики. Для фокуса со смирительной рубашкой требовались как технические навыки, так и физическая сила: сначала благодаря своей гибкости Гудини высвобождал руки, что удавалось легче, когда он висел вниз головой, а затем, помогая себе зубами, расстегивал пряжки.