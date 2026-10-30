По итогам саммита «Россия – Африка» было подписано около 150 соглашений

По итогам саммита «Россия – Африка» было подписано около 150 соглашенийДоговоренности заключены между образовательными учреждениями, информагентствами и бизнесом
По итогам третьего саммита «Россия – Африка» было подписано около 150 соглашений между Москвой и африканскими странами. Об этом сообщается на сайте Кремля. Соглашения заключены в том числе между образовательными учреждениями, информагентствами и коммерческими организациями.
Так, среди подписанных документов: план действий по сотрудничеству между Россией и Сообществом развития Юга Африки, меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта РФ и минтранспорта и логистики Мозамбика в области дорожного хозяйства, соглашение между правительством России и правительством Эфиопии о госпитале Российского Красного Креста имени Деджазмача Балчи в Аддис-Абебе, соглашение между правительством РФ и правительством Сенегала о создании межправительственной российско-сенегальской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и др.
На этой неделе президент России Владимир Путин провел в Москве почти 20 двусторонних встреч с африканскими лидерами. На полях Форума стран – экспортеров газа, а затем третьего саммита «Россия – Африка» глава государства пообщался с лидерами Мозамбика, Экваториальной Гвинеи, Ливии, Египта, Эфиопии, Намибии, Бурунди, Кении и других стран. В ходе переговоров обсуждалось наращивание сотрудничества в сфере торговли, экономики, научно-технического развития, а также гуманитарные вопросы.
29 октября Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» завершился успешно и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы с государствами Африканского континента. Он добавил, что достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества.