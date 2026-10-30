По итогам саммита «Россия – Африка» было подписано около 150 соглашений

Так, среди подписанных документов: план действий по сотрудничеству между Россией и Сообществом развития Юга Африки, меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта РФ и минтранспорта и логистики Мозамбика в области дорожного хозяйства, соглашение между правительством России и правительством Эфиопии о госпитале Российского Красного Креста имени Деджазмача Балчи в Аддис-Абебе, соглашение между правительством РФ и правительством Сенегала о создании межправительственной российско-сенегальской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и др.