Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области завершена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram-канале.
«Мы доставили все необходимое, организовали безопасный выезд. Но людям еще предстоит многое решить – с лечением, жильем, документами, возвращением к близким. Будем помогать», – сообщила Лантратова.
По словам омбудсмена, на данный момент проводится разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. Лантратова добавила, что Россия продолжит поддерживать связь с теми, кто остался в Алешках.
Гуманитарная миссия проводилась совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Лантратова также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп, которая выступала посредником и координатором миссии.
26 октября Лантратова заявила, что принудительный вывоз людей из Алешек недопустим. По ее словам, это должно быть добровольным решением жителей, с учетом их интересов, а не киевских властей. Лантратова также подчеркнула, что Алешки входят в состав России, на их территории должны применяться российские законы, а ссылки на украинское законодательство неприемлемы.
30 октября Лантратова сообщила, что гуманитарная операция в Алешках подходит к концу. «Сейчас мы уже находимся на территории Армянска. Рассаживаемся по колоннам», – отметила омбудсмен.