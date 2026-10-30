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Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области завершена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram-канале.

«Мы доставили все необходимое, организовали безопасный выезд. Но людям еще предстоит многое решить – с лечением, жильем, документами, возвращением к близким. Будем помогать», – сообщила Лантратова.

По словам омбудсмена, на данный момент проводится разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. Лантратова добавила, что Россия продолжит поддерживать связь с теми, кто остался в Алешках.

Гуманитарная миссия проводилась совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Лантратова также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп, которая выступала посредником и координатором миссии.

26 октября Лантратова заявила, что принудительный вывоз людей из Алешек недопустим. По ее словам, это должно быть добровольным решением жителей, с учетом их интересов, а не киевских властей. Лантратова также подчеркнула, что Алешки входят в состав России, на их территории должны применяться российские законы, а ссылки на украинское законодательство неприемлемы.

30 октября Лантратова сообщила, что гуманитарная операция в Алешках подходит к концу. «Сейчас мы уже находимся на территории Армянска. Рассаживаемся по колоннам», – отметила омбудсмен.

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