Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

26 октября Лантратова заявила, что принудительный вывоз людей из Алешек недопустим. По ее словам, это должно быть добровольным решением жителей, с учетом их интересов, а не киевских властей. Лантратова также подчеркнула, что Алешки входят в состав России, на их территории должны применяться российские законы, а ссылки на украинское законодательство неприемлемы.