Путин поблагодарил президента Мали за популяризацию русского языка
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента переходного периода Мали Ассими Гоиту за популяризацию русского языка в стране. Об этом российский лидер заявил на встрече в Кремле.
«В Мали популярно стало изучение русского языка, мы благодарны вам за то, что вы уделяете этому внимание», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
По словам президента РФ, в Мали действуют шесть центров русского языка и культуры «Русское пространство» и два партнерских частных «Русских дома». «Расширяются связи в области культуры и спорта», – добавил он.
Путин также отметил растущий интерес малийской молодежи к получению высшего образования в России. В связи с этим квоту на обучение студентов из Мали в 2026/27 учебном году увеличили до 300 стипендий.
30 октября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах строительства русских частных школ в Джибути и Центральноафриканской Республике. По его словам, Россия также обсуждает с Того, Нигером и Мадагаскаром участие в проекте «Российский учитель за рубежом».
29 октября Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в российских вузах, в том числе за счет бюджетных мест. Он также сообщил о поддержке африканскими странами инициативы по расширению сети филиалов российских университетов на континенте.
28 октября президент отметил, что с 2020 г. число студентов из Африки в российских вузах увеличилось в 1,5 раза, а количество выделяемых стипендий – почти втрое. Сейчас в России обучаются около 40 000 африканских студентов.