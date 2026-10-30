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Путин поблагодарил президента Мали за популяризацию русского языка

Анна Виноградова
Евгений Мессман / ТАСС
Евгений Мессман / ТАСС

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента переходного периода Мали Ассими Гоиту за популяризацию русского языка в стране. Об этом российский лидер заявил на встрече в Кремле.

«В Мали популярно стало изучение русского языка, мы благодарны вам за то, что вы уделяете этому внимание», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

По словам президента РФ, в Мали действуют шесть центров русского языка и культуры «Русское пространство» и два партнерских частных «Русских дома». «Расширяются связи в области культуры и спорта», – добавил он.

Путин также отметил растущий интерес малийской молодежи к получению высшего образования в России. В связи с этим квоту на обучение студентов из Мали в 2026/27 учебном году увеличили до 300 стипендий.

30 октября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах строительства русских частных школ в Джибути и Центральноафриканской Республике. По его словам, Россия также обсуждает с Того, Нигером и Мадагаскаром участие в проекте «Российский учитель за рубежом».

29 октября Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в российских вузах, в том числе за счет бюджетных мест. Он также сообщил о поддержке африканскими странами инициативы по расширению сети филиалов российских университетов на континенте.

28 октября президент отметил, что с 2020 г. число студентов из Африки в российских вузах увеличилось в 1,5 раза, а количество выделяемых стипендий – почти втрое. Сейчас в России обучаются около 40 000 африканских студентов.

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