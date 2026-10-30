Новак: запрет на экспорт дизеля продлят до конца января

Новак сообщил, что Россия планирует экспортировать 510 000 т дизельного топлива в октябре и 2,15 млн т в ноябре. Таким образом, объем поставок может вырасти более чем в четыре раза. Вице-премьер также отметил, что запасов зимнего дизеля в России достаточно.