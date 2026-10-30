Новак: запрет на экспорт дизеля продлят до конца января

Новак: запрет на экспорт дизеля продлят до конца январяДля отдельных рынков будет сделано исключение
Правительство России готовит распоряжение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 г. При этом для отдельных поставок на мировые рынки сохранят исключения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца», – заявил Новак журналистам.
По словам вице-премьера, ограничения не будут распространяться на некоторые экспортные поставки. Конкретные условия исключений он не уточнил.
30 сентября правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 31 октября включительно. Для компаний, не являющихся производителями, ограничения уже действуют до 31 января 2027 г. Решение было принято для поддержания стабильности внутреннего топливного рынка.
10 октября кабмин частично снял ограничения на экспорт дизеля в рамках договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На первом этапе разрешили поставить на мировой рынок 500 000 т топлива.
Новак сообщил, что Россия планирует экспортировать 510 000 т дизельного топлива в октябре и 2,15 млн т в ноябре. Таким образом, объем поставок может вырасти более чем в четыре раза. Вице-премьер также отметил, что запасов зимнего дизеля в России достаточно.
25 октября вице-премьер заявил о готовности России обеспечить потребности зарубежных партнеров в дизельном топливе. По его словам, объемы экспорта будут зависеть от спроса на мировом рынке.