Кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России

Трамп сообщал, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о немедленной поставке более 300 000 т российского дизельного топлива. Еще 500 000 т, по его словам, планируется поставить в течение ноября, а затем – еще 1 млн т. Кроме того, президент США заявил о возможности поставки еще 3 млн т в течение короткого времени с учетом состояния российских НПЗ.