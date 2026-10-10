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Кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России

Решение принято во исполнение договоренностей Путина и Трампа
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступает в силу 10 октября и позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 000 т топлива, сообщили в кабмине.

В правительстве уточнили, что решение принято во исполнение договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российские нефтяные компании по согласованию с кабмином должны незамедлительно приступить к заключению контрактов с зарубежными покупателями.

Вице-премьер Александр Новак заверил, что интересы российских потребителей не пострадают. По его словам, дизельное топливо в России производится из отечественного сырья на местных нефтеперерабатывающих заводах.

«Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил Новак.

Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировой рынок

Политика / Международные отношения

9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле сообщали, что стороны также обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине, ситуацию вокруг Ирана и российско-американские отношения.

Трамп сообщал, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о немедленной поставке более 300 000 т российского дизельного топлива. Еще 500 000 т, по его словам, планируется поставить в течение ноября, а затем – еще 1 млн т. Кроме того, президент США заявил о возможности поставки еще 3 млн т в течение короткого времени с учетом состояния российских НПЗ.

9 октября также стало известно, что Минфин США выдал генеральную лицензию № 135. Она разрешает процедуры, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США. Отмечалось, что лицензия действует до 7 апреля 2027 г. и не разрешает перевод средств на счета Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ в американских финансовых учреждениях.

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