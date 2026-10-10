Как мировые СМИ оценили сделку по дизелю между Россией и США

Практически все крупнейшие западные издания – от BBC и CBC до AP и CNN – подчеркивали, что заявленные объемы поставок слишком малы, чтобы существенно повлиять на рынок, и не способны заметно снизить цены на заправках.

Иностранные СМИ рассматривали договоренность как политический жест Трампа накануне промежуточных выборов. Он ослабил санкционное давление на Россию, вызвал критику Украины и части американских экспертов, но, по их оценкам, не решит проблему высоких цен на дизельное топливо.