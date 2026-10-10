Как мировые СМИ оценили сделку по дизелю между Россией и США

Как мировые СМИ оценили сделку по дизелю между Россией и СШААналитики отнестись скептически , посчитав ее предвыборным жестом Трампа для решения проблемы высоких цен
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Американская сторона выдала временную лицензию, отменяющую санкционные ограничения на российский дизель, а Россия начала снимать ограничения на его экспорт. Трамп сообщил, что по результатам переговоров стороны условились о немедленной поставке свыше 300 000 т дизтоплива в США и на мировой рынок. В ноябре планируется отгрузить еще 500 000 т, а следом – 1 млн т. В зависимости от состояния российских НПЗ Россия в короткие сроки дополнительно поставит 3 млн т.
Как соглашение США и России оценила зарубежная пресса – в материале «Ведомостей».
Оценки аналитиков
BBC привела оценку инвестиционного стратега Quilter Cheviot Тима Армитиджа, по мнению которого договоренность не окажет существенного влияния на цены на заправках. Он отметил, что первая партия составляет примерно 2,25 млн баррелей, в то время как ежедневное потребление дизельного топлива в США составляет около 3,8 млн баррелей.
Новостное агентство CNA процитировало аналитика Рори Джонстона. Он отметил, что до атак на НПЗ Россия обычно экспортировала дизельное топливо в гораздо больших объемах. Аналитик Wood Mackenzie Джим Митчелл сообщил изданию, что договоренность между Россией и США «явно не решение проблемы, а лишь дополнительный источник для крайне напряженного рынка дизельного топлива».
Основатель и главный инвестиционный директор Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг, комментируя заявление Трампа CNN, сказал, что речь идет, возможно, о росте предложения на 5–6% с текущего момента до конца года. По его словам, это полезно, но не изменит ситуацию на мировых рынках дизеля. Он также отметил, что есть причина, по которой Трамп говорил об объемах в тоннах, а не в баррелях: число в тоннах выглядит больше для обычного наблюдателя. По мнению Пикеринга, это скорее политика, чем переломный момент.
Западные СМИ связывают сделку с предвыборным давлением на Трампа: рост цен на дизель на 68–70% после начала войны с Ираном создал угрозу для республиканцев перед промежуточными выборами 3 ноября. Поэтому Белый дом пошел на резкий разворот в политике.
Иностранные СМИ рассматривали договоренность как политический жест Трампа накануне промежуточных выборов. Он ослабил санкционное давление на Россию, вызвал критику Украины и части американских экспертов, но, по их оценкам, не решит проблему высоких цен на дизельное топливо.
Реакция сторон
Как сообщает CBС News, сенаторы-демократы Чак Шумер, Элизабет Уоррен, Джин Шахин заявили, что договоренность США и России идет вразрез с интересами Украины, европейских союзников и национальной безопасности США. Они призвали президента сосредоточиться на завершении войны с Ираном.
Республиканский конгрессмен Дон Бэкон также подверг соглашение критике. По его словам, пришло время вводить дополнительные санкции против России, а не отменять связанные с ними меры, передает CNA.
Bloomberg пишет, что Австралия не будет закупать топливо у России и что поставки оттуда останутся в стране под запретом.
BBC подчеркнула позицию Великобритании. Представитель правительства заявил, что страна продолжит работать с международными партнерами для поддержки Украины и сохранения давления на Россию через санкции.
The Week отметил непоследовательность политики США. Индия месяцами подвергалась давлению и угрозе тарифов до 100% за покупку российского сырья, а теперь Вашингтон сам разрешил импорт российского дизеля. Это, по мнению аналитиков, подрывает позиции США в переговорах с другими странами о соблюдении энергетических ограничений.
Позиция России
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что договоренность России и США о поставках дизельного топлива показывает, что экономическое сотрудничество между двумя странами имеет потенциал и приносит пользу людям по всему миру.
В сентябре Bloomberg писал, что средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигла $6,0556. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон. Это создало серьезное политическое давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов 3 ноября. По опросу Reuters/Ipsos, работу Трампа одобряли 33% американцев, а демократы демонстрировали более высокую готовность участвовать в голосовании.
Трамп 18 сентября подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. CBC News отметило, что договоренность по дизельному топливу «резко меняет политику давления США на Россию».