Латвийскому дипломату разъяснили суть «проблем, возникающих в данном контексте для функционирования дипмиссий обеих стран». Ключевая – невозможность продолжения выплат военных пенсий, которые осуществляют работники ОСО в соответствии с Соглашением между РФ и Латвией по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории республики.