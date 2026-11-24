МИД России вызвал представителя Латвии
Временного поверенного в делах Латвии в России Рамону Красовску вызывали в МИД России из-за ультиматума республики прекратить трудовые отношения с сотрудниками посольства РФ. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
«В связи с ультимативным требованием Латвии прекратить трудовые отношения с на месте принятыми сотрудниками Отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге 23 ноября в МИД России была вызвана Временный поверенный в делах Латвии в России Красовска», – говорится в сообщении.
Латвийскому дипломату разъяснили суть «проблем, возникающих в данном контексте для функционирования дипмиссий обеих стран». Ключевая – невозможность продолжения выплат военных пенсий, которые осуществляют работники ОСО в соответствии с Соглашением между РФ и Латвией по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории республики.
20 ноября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии после решения страны закрыть пункты пропуска на границе с РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщала, что эстонскому дипломату передадут позицию Москвы о неприемлемости враждебных действий в отношении России.
Президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что Литва, как и Эстония, может закрыть границы с Россией «в случае необходимости».