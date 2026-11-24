В Китае начали расследование в отношении главы парткома Шанхая
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь Шанхайского городского комитета партии Чэнь Цзинин стал фигурантом расследования по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона, сообщило агентство «Синьхуа».
Расследование проводят Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР. Подробности предполагаемых нарушений не раскрываются.
23 ноября суд в китайской провинции Цзянси приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего заместителя губернатора провинции Чжэцзян Гао Синфу, сообщило Центральное телевидение Китая. Его признали виновным в получении взяток на сумму около $29 млн.
21 сентября заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и бывшего начальника Объединенного штаба Лю Чжэньли исключили из КПК по итогам антикоррупционного расследования, сообщало агентство «Синьхуа».