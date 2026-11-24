23 ноября суд в китайской провинции Цзянси приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего заместителя губернатора провинции Чжэцзян Гао Синфу, сообщило Центральное телевидение Китая. Его признали виновным в получении взяток на сумму около $29 млн.