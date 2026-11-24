В открытых источниках информации о Наибе Нагуманове немного. В 2015 г. местные СМИ писали о его назначении на должность начальника регионального управления ФСБ России по Архангельской области, называя генерал-майором. В 2020 г. «Коммерсантъ» упоминал его в качестве начальника управления «П» службы экономической безопасности. В 2021 г. в распоряжении правительства о составе комиссии ТЭКа он был указа как заместитель руководителя службы ФСБ России.