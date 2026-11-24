Генерал Нагуманов возглавил группу по прозрачности компаний ТЭКа с госучастием
Президент России Владимир Путин изменил состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности. Руководителем рабочей группы по вопросам обеспечения эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭКа с госучастием назначен Наиб Нагуманов, а руководителем рабочей группы по вопросам экологической безопасности – глава Минприроды Александр Козлов. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
В открытых источниках информации о Наибе Нагуманове немного. В 2015 г. местные СМИ писали о его назначении на должность начальника регионального управления ФСБ России по Архангельской области, называя генерал-майором. В 2020 г. «Коммерсантъ» упоминал его в качестве начальника управления «П» службы экономической безопасности. В 2021 г. в распоряжении правительства о составе комиссии ТЭКа он был указа как заместитель руководителя службы ФСБ России.
Среди новых членов комиссии по развитию ТЭКа:
вице-премьер Андрей Никитин,
вице-премьер Олег Кожемяко,
вице-премьер Ирина Окладникова,
предприниматель Вагит Алекперов,
глава Минпромторга Антон Алиханов,
глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов,
заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков,
заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров,
председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
Из состава комиссии исключены:
бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов,
бывший руководитель «Лукойла» Вадим Воробьев,
бывшие вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Виталий Савельев,
первый замдиректора ФСБ Сергей Королев,
бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.
23 ноября вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей федеральных ведомств, региональных властей и нефтяных компаний. Участники обсудили меры по обеспечению внутреннего спроса, запасы нефтепродуктов и динамику цен на автозаправочных станциях.