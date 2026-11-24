17 июня Путин встречался с султаном Брунея на полях саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани. Тогда российский лидер отметил положительную динамику двустороннего товарооборота и предложил рассмотреть возможность создания межправительственной комиссии. Путин также указал на перспективы сотрудничества в сфере туризма, развитию которого способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.