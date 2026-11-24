Путин проведет переговоры с султаном Брунея 25 ноября
Президент России Владимир Путин встретится в Москве с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, который посетит страну с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, укрепление связей в сфере культуры и образования. Лидеры государств также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
По итогам переговоров Путин и Болкиах примут совместную декларацию.
17 июня Путин встречался с султаном Брунея на полях саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани. Тогда российский лидер отметил положительную динамику двустороннего товарооборота и предложил рассмотреть возможность создания межправительственной комиссии. Путин также указал на перспективы сотрудничества в сфере туризма, развитию которого способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.
3 марта второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал приглашение Путину посетить страну в удобное для него время.