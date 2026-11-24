На «Госуслугах» открылась запись на ЕГЭ
Жители 53 регионов России могут подать заявление на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2027 г. через портал «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры. Регистрация продлится до 1 февраля включительно. В прошлом году сервис был доступен в 20 пилотных регионах.
Подать заявление могут выпускники текущего и прошлых лет, экстерны, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, получившие или завершающие получение среднего общего образования.
Для самостоятельной регистрации на экзамен потребуется подтвержденная учетная запись на портале. За несовершеннолетних заявление могут подать родители или законные представители. Определиться с перечнем необходимых для поступления в вуз экзаменов поможет сервис «Подбор вуза».
13 ноября Рособрнадзор сообщил о планах полностью перевести проведение ЕГЭ на отечественное программное обеспечение с 2027 г. Еще через год ведомство рассчитывает сделать доступными на «Госуслугах» практически все связанные с экзаменом услуги.
В конце октября Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ЕГЭ на 2027 г. Согласно документу, основной период сдачи экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля, досрочный – с 19 марта по 19 апреля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.