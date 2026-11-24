Жители 53 регионов России могут подать заявление на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2027 г. через портал «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры. Регистрация продлится до 1 февраля включительно. В прошлом году сервис был доступен в 20 пилотных регионах.