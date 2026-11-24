Суд повторно признал актрису Троянову виновной по статье об иноагентах
Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал актрису Яну Троянову
Актрису признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Конкретные обстоятельства правонарушения в сообщении суда не раскрываются.
В августе 2025 г. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Троянову на 45 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Ранее Мосгорсуд оставил в силе два штрафа по 40 000 руб. за нарушение законодательства об иноагентах.
В ноябре 2025 г. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам лишения свободы по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, публичных призывах к терроризму и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В ноябре 2023 г. Минюст внес актрису в реестр иностранных агентов. В июле 2024 г. Росфинмониторинг включил Троянову в перечень террористов и экстремистов.