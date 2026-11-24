Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:00 мск 23 ноября по 8:00 мск 24 ноября в сторону столичного региона летели 355 украинских беспилотников. Из них 63 устройства были ликвидированы на подлете к Москве, остальные – на дальних рубежах.