Силы ПВО за ночь сбили почти 700 украинских БПЛА над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами России и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Крыма.
С вечера 23 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Волгограда, столичных «Внуково» и «Шереметьево». На момент публикации мера продолжает действовать в Калуге и «Внуково».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23:00 мск 23 ноября по 8:00 мск 24 ноября в сторону столичного региона летели 355 украинских беспилотников. Из них 63 устройства были ликвидированы на подлете к Москве, остальные – на дальних рубежах.