С апреля интенсивность ударов по Энергодару и сопутствующим структурам ЗАЭС кратно усилилась. Мирошник отметил, что там живут работники станции и их семьи: «Создать условия невыносимые для жизни для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность этой электростанции, – это еще один способ просто оказания давления и создания проблем на Запорожской атомной электростанции».