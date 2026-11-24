Мирошник: Киев не бьет напрямую по ЗАЭС из-за страха Запада перед радиацией
Киев избегает прямых ударов по Запорожской АЭС только потому, что на Западе боятся радиационной опасности. Число ударов по Энергодару в 2026 г. при этом кратно усилилось, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ТАСС.
«На Западе до сих пор существует боязнь радиационной опасности. Прямые удары по энергоблоку могут спровоцировать какое-то негодование или возмущение тех, кто хоть чуть-чуть разбирается и понимает, что радиационная опасность может докатиться и туда», – сказал дипломат.
С апреля интенсивность ударов по Энергодару и сопутствующим структурам ЗАЭС кратно усилилась. Мирошник отметил, что там живут работники станции и их семьи: «Создать условия невыносимые для жизни для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность этой электростанции, – это еще один способ просто оказания давления и создания проблем на Запорожской атомной электростанции».
11 ноября сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб в результате удара ВСУ по жилому дому. 10 ноября Мирошник заявлял, что трое сотрудников ЗАЭС погибли за последние две недели в результате ударов со стороны ВСУ. По его словам, последней жертвой стала 56-летняя сотрудница сервисного подразделения станции. Она погибла в Энергодаре при ударе украинского беспилотника-камикадзе по движущемуся автомобилю.