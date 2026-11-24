Работы в 2025 г. не начались. Губернатор на прямой линии 7 сентября 2025 г. заявлял, что проект оказался не соответствующим реальной ситуации: когда дорожники вышли на объект, выяснилось, что «делать, как было в проекте заложено, просто было нельзя». По словам Чибиса, с проектом уже тогда разбирались правоохранительные органы. Тогда он сказал, что срок реализации сдвинули на конец 2027 г. 29 октября 2026 г. заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта Юлия Полиэктова на заседании правительства заявила, что сроки строительства автодороги протяженностью 18 км продлили до 2029 г.