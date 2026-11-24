Впервые за пять лет задержан действующий губернаторГлаве Мурманской области Андрею Чибису вменяют хищение более 1 млрд рублей
Сведения о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса появились вечером 23 ноября, а официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила это спустя примерно полтора часа. Информация о статусе чиновника в первое время была противоречивой.
Региональный министр информационной политики Ирина Бринькова говорила «Ведомостям», что чиновник «не задержан, он дает показания в Москве», куда улетел в плановую командировку. Перед отправлением в столицу Чибис провел в Мурманске оперативное совещание по обеспечению жителей льготными лекарствами, говорится в сообщении на сайте правительства области. Источники же сразу сообщали, что губернатор задержан.
Чибис стал первым за более чем пять лет действующим губернатором, ставшим фигурантом уголовного дела. Последний такой случай был в Пензе 21 марта 2021 г., когда силовики задержали тогдашнего главу региона Ивана Белозерцева. 25 января 2024 г. Измайловский райсуд Москвы приговорил его к 12 годам строгого режима за получение взяток в особо крупном размере и незаконное хранение оружия.
Экс-главы Рязанской, Курской и Тамбовской областей Николай Любимов, Алексей Смирнов и Максим Егоров попадали под следствие уже после отставок, которые произошли в 2022 г. (первый) и в 2024 г. (остальные двое).
С чем связано дело
Губернатор стал фигурантом расследуемого Следственным департаментом МВД России уголовного дела о хищении бюджетных средств из регионального бюджета, заявила Волк. Речь идет о мошенничестве на 39 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих Минстрою, и растрате свыше 1 млрд руб. Минтранса, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также незаконных валютных операциях (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По указанному делу помимо мурманского губернатора проходит еще ряд лиц, чьи имена в сообщении официального представителя МВД не были названы. Судя по формулировке «Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование», дело было возбуждено задолго до задержания Чибиса. «Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», – уточнила Волк. Как ожидается, в ближайшие 48 часов следователи обратятся в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения Чибису, уточнил собеседник, близкий к следствию.
Чем известен Чибис
В 2006 г. Чибис перешел на работу в Москву, возглавив отдел сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития (было упразднено в 2014 г.). Позже был председателем совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы», исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие».В 2011 г. Чибис стал исполнительным директором фонда ИСЭПИ. А в 2013 г. назначен заместителем министра строительства и ЖКХ и более пяти лет курировал реформу ЖКХ. Также он отвечал за реализацию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
В марте 2019 г. президент Владимир Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области. В сентябре того же года Чибис выиграл на выборах главы региона (выдвигался от «Единой России»), набрав 60,07% голосов. В 2024 г. избрался на второй срок, набрав 73,99% голосов.
В день задержания губернатора следственные действия прошли в правительстве Мурманской области, сообщила «Ведомостям» Бринькова. По данным собеседника, близкого к региональной администрации, «были в контакте с коллегами [из правоохранительных органов] Оксана Николаевна и Артем Николаевич». Вероятно, речь идет соответственно о первом заместителе губернатора Оксане Демченко и вице-губернаторе – министре региональной безопасности Артеме Долгове.
Трасса Апатиты – Кировск должна была быть модернизирована еще в 2025 г. – об этом сам Чибис заявлял на пресс-конференции 12 декабря 2023 г. Нагрузка на трассу в последние годы значительно возросла из-за роста турпотока (за семь последних лет туристов в Кировске стало в 3,5 раза больше, писал губернатор в своем Telegram-канале 30 октября 2026 г.). В городе действует горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», также сюда приезжают посмотреть на северное сияние.
Работы в 2025 г. не начались. Губернатор на прямой линии 7 сентября 2025 г. заявлял, что проект оказался не соответствующим реальной ситуации: когда дорожники вышли на объект, выяснилось, что «делать, как было в проекте заложено, просто было нельзя». По словам Чибиса, с проектом уже тогда разбирались правоохранительные органы. Тогда он сказал, что срок реализации сдвинули на конец 2027 г. 29 октября 2026 г. заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта Юлия Полиэктова на заседании правительства заявила, что сроки строительства автодороги протяженностью 18 км продлили до 2029 г.
Слоган региона: «На Севере – жить!»
Тучи сгустились
В последнее время прошла серия задержаний и арестов бизнесменов из окружения Чибиса, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В мае 2026 г. стало известно о помещении под стражу Мещанским судом Москвы по обвинению в мошенничестве и незаконных валютных операциях бывшего руководителя представительства Мурманской области Ашота Баблумяна и мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна. 31 октября Мещанский же суд арестовал генерального директора «Мурманскводоканала» Андраника Мусатяна, обвиняемого в мошенничестве. В ноябре было возбуждено уголовное дело в отношении бывших главы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск Ильяса Мазитова и директора местного МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» Андрея Корзникова. Обоим предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
«Было ощущение, что тучи [над Чибисом] сгущаются, а вместо каких-то ответных действий было скорее молчание и тревожность местных элит», – сказал Виноградов. По его оценке, масштаб негативной информации по мурманскому губернатору был в последнее время очень большим.
Чибис действительно считался достаточно успешным губернатором и находился на хорошем счету у федерального центра, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Об этом говорит хотя бы то, что в 2024 г. ему доверили возглавить комиссию Госсовета по развитию Арктики и Северного морского пути». «Его программа «На Севере – жить!» стала заметным региональным проектом, область привлекала крупные инвестиции, развивала инфраструктуру. Но здесь как раз проявляется противоречие современной губернаторской модели. Хорошие политические показатели и способность привлекать федеральные ресурсы не гарантируют отсутствия проблем с управлением бюджетными потоками», – сказал Гращенков «Ведомостям». Задержание Чибиса, по его мнению, это сигнал и другим губернаторам: «Федеральный центр может оценивать успешность регионального руководителя по одним критериям, а правоохранительная система – по совершенно другим».