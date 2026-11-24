У России есть три основных долгосрочных сценария внешнеэкономической стратегии, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). Они описаны в докладе «Долгосрочный прогноз: сценарии и некоторые количественные параметры», автором которого выступил заместитель гендиректора ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Первый сценарий – «мобилизационная автономия» – предполагает адаптацию через углубление экономического суверенитета и импортозамещения. Также авторы выделяют вариант «стратегический альянс» – ограниченную кооперацию с приоритетными партнерами. Третий сценарий – «диверсификация связей» – предполагает полную открытость к международному партнерству. Для каждого варианта ЦМАКП оценил вероятность его реализации, а также соотношение потенциальных выгод и потерь.