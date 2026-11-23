Трамп: Китай купит у США еще 250 самолетов Boeing
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может купить у американской стороны еще 250 самолетов Boeing. Об этом он рассказал в эфире CNBC, его слова передает агентство Reuters.
«Я думаю, они купят еще 250 самолетов, так что я продолжу продавать», – сказал он.
Компания Boeing на запрос Reuters не ответила. Агентство сообщило, что в преддверии майского саммита Boeing, КНР и США обсуждали сделку о поставках 500 самолетов. При этом после саммита генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявил, что поставка 200 самолетов, которые закупит Китай, является всего лишь «первым траншем», в то время как ожидаются большие поставки.
По данным Reuters, Китай может заказать около 9000 новых самолетов к концу 2045 г. (больше, чем любой другой регион), в то время как Соединенные Штаты пытаются поставить в КНР в зависимость от поставок американской продукции для того, чтобы иметь рычаг давления на Пекин на переговорах.
14 мая Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов Boeing. В поездке в Пекин его сопровождал Ортберг.
27 октября Boeing опубликовала финансовую отчетность, за девять месяцев 2026 г. корпорация сократила чистый убыток до $551 млн против $5,98 млрд годом ранее. За III квартал убыток снизился до $116 млн с $5,34 млрд. Выручка за три квартала выросла на 8,3% до $70,97 млрд, квартальная – на 3,9% до $24,2 млрд.