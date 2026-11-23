По данным Reuters, Китай может заказать около 9000 новых самолетов к концу 2045 г. (больше, чем любой другой регион), в то время как Соединенные Штаты пытаются поставить в КНР в зависимость от поставок американской продукции для того, чтобы иметь рычаг давления на Пекин на переговорах.