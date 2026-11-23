Официальные курсы доллара, евро и юаня почти не изменились
Банк России установил официальный курс доллара на 24 ноября на отметке 82,15 руб. За выходные дни валюта подорожала всего на 0,04 руб.
Евро стал дешевле на символические 0,06 руб. и составил 90,28 руб. Курс юаня снизился на 0,01 руб. – до 12,26 руб.
Официальный курс доллара на 21 ноября составлял 82,19 руб. Евро стоит 90,34 руб., а юань – 12,28 руб.
12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта.
В материалах регулятора говорится, что годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%. Текущий рост цен с поправкой на сезонность в III квартале 2026 г. в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во II квартале.