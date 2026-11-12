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Главная / Экономика /

Набиуллина: стабильность рубля зависит от уровня инфляции

Анна Виноградова

Стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта. «Чем ниже инфляция, тем стабильнее курс», – подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина также отметила, что курс не должен формироваться с учетом интересов отдельных секторов экономики. Его динамика зависит от состояния внешней торговли и других макроэкономических факторов.

Банк России последовательно выступает против попыток управлять курсом в интересах отдельных секторов. 31 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин предупреждал, что управляемое ослабление рубля чревато разгоном инфляции и снижением доступности товаров для граждан и предприятий. Тогда же он назвал мифом утверждение, что слабый курс выгоден бюджету: по его словам, при более слабом рубле неизбежно ускоряется инфляция, что ведет к более серьезной индексации всех государственных расходов.

9 ноября Набиуллина заявила в Госдуме, что Банк России не спешит снижать ключевую ставку из-за сохраняющихся инфляционных рисков. По базовому сценарию регулятора, ставка останется двузначной на протяжении всего 2027 г.

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