Набиуллина: стабильность рубля зависит от уровня инфляции

Банк России последовательно выступает против попыток управлять курсом в интересах отдельных секторов. 31 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин предупреждал, что управляемое ослабление рубля чревато разгоном инфляции и снижением доступности товаров для граждан и предприятий. Тогда же он назвал мифом утверждение, что слабый курс выгоден бюджету: по его словам, при более слабом рубле неизбежно ускоряется инфляция, что ведет к более серьезной индексации всех государственных расходов.