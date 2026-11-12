Путин провел встречу с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.
Таджикский лидер прибыл в Москву для участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Рахмон 11 ноября принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в российской столице под председательством Путина.
5 октября Путин и Рахмон провели телефонный разговор, в ходе которого стороны выразили удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Лидеры также подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие.
1 сентября президенты России и Таджикистана встретились в Бишкеке. Глава российского государства отметил высокий уровень отношений между странами. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Путин сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных операций проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе также реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 гг. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г.