Что сказала Набиуллина о тупике льготных кредитов и причинах высокой ставки

Что сказала Набиуллина о тупике льготных кредитов и причинах высокой ставкиГлава ЦБ выступила на пленарном заседании Государственной Думы
- Как удары по предприятиям повлияли на рост экономики
- Почему снизилась доступность жилья
- Как льготные кредиты повлияли на ключевую ставку
- О курсе рубля и инфляции
Банк России ожидает рост российской экономики по итогам года в пределах 1%, а в дальнейшем – постепенного увеличения темпов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также высказалась о доступности жилья, льготном кредитовании, ключевой ставке и курсе рубля. «Ведомости» собрали главное из ее выступления в Госдуме.
Как удары по предприятиям повлияли на рост экономики
Набиуллина заявила, что во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию.
«Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак», – сказала глава ЦБ. По ее словам, если бы не этот фактор, рост экономики в этом году был бы выше.
Рост поддерживают:
машиностроение, в том числе за счет отраслей оборонно-промышленного комплекса,
доходы и потребление граждан,
розничная торговля и отрасли, ориентированные на внутренний спрос.
«Последние данные говорят о том, что дальше темпы экономического роста будут постепенно увеличиваться», – отметила Набиуллина. Многое зависит от сроков восстановления мощностей, пострадавших от атак ВСУ. ЦБ точечно смягчил банковское регулирование, чтобы банки были заинтересованы в выдаче кредитов на защиту производства и инфраструктуры.
Почему снизилась доступность жилья
Гражданам нужно не доступная ипотека, а доступное жилье, заявила Набиуллина. «А доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра», – сказала она. Льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для получателей, но выгоду «съел» рост цен, а те, кому льготы не полагались, столкнулись с падением доступности жилья.
Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготные программы должны быть более адресными, считает глава ЦБ. Выдачи ипотеки за последние 12 месяцев составили 5,4 трлн руб.
Как льготные кредиты повлияли на ключевую ставку
Объем кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 трлн руб., это 14% всех рублевых кредитов экономики. Самый большой сегмент – ипотека, но за пять лет сильно выросло и льготное кредитование компаний. Набиуллина считает, что множить дальше программу льготного кредитования – тупик: это нагрузка на бюджет и отход от доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных.
Большой объем льготных кредитов – одна из причин высокой ключевой ставки, которая вынуждена сильнее сдерживать нельготную рыночную часть кредитной активности, заключила глава ЦБ. Она также указала, что чем больше будет дефицит бюджета, тем выше будет проходить траектория ключевой ставки.
Цены летом перестали снижаться из-за роста цен на бензин, а правительство отложило на более поздний срок прогноз по бездефицитному бюджету, поэтому ЦБ приходится действовать осторожнее.
Период высоких ставок по кредитам болезнен, но это необходимая мера для роста благосостояния граждан в будущем.
«Если совсем просто: ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время» – заявила глава ЦБ
О курсе рубля и инфляции
Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила Набиуллина. «Есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс», – сказала она. ЦБ рассчитывает прийти к цели по инфляции в 4% уже в следующем году.
Глава ЦБ подчеркнула, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные процентные ставки, устойчивую национальную валюту и достаточный объем инвестиций в будущее.