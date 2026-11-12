Что сказала Набиуллина о тупике льготных кредитов и причинах высокой ставки

«Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак», – сказала глава ЦБ. По ее словам, если бы не этот фактор, рост экономики в этом году был бы выше.