Что рассказала Набиуллина о переохлаждении экономики и какой будет ставка

Набиуллина заявила, что сейчас можно говорить о сдержанном росте экономики России. «Показателями переохлаждения были бы рост безработицы, снижение реальных доходов населения и снижение инфляции ниже цели. Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики», – сказала она.