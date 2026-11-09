Что рассказала Набиуллина о переохлаждении экономики и какой будет ставка

Что рассказала Набиуллина о переохлаждении экономики и какой будет ставкаГлава ЦБ выступила в Госдуме на обсуждении денежно-кредитной политики
- Об признаках роста экономики
- О кадровом дефиците и рынке труда
- Три причины паузы в снижении ключевой ставки
- О необходимости жесткой политики и борьбе с инфляцией
- О замороженных активах
Признаков переохлаждения российской экономики нет, идет сдержанный рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг. Она объяснила паузу в снижении ключевой ставки, оценила кадровый дефицит и ситуацию с инфляцией. «Ведомости» собрали главное из выступления главы ЦБ.
Об признаках роста экономики
Набиуллина заявила, что сейчас можно говорить о сдержанном росте экономики России. «Показателями переохлаждения были бы рост безработицы, снижение реальных доходов населения и снижение инфляции ниже цели. Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики», – сказала она.
По ее словам, в середине осени появляется все больше признаков возобновления роста. Он происходит в том числе с опорой на банковское финансирование. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ тщательно просчитывает влияние своих решений на реальный сектор, чтобы не допустить переохлаждения.
О кадровом дефиците и рынке труда
Дефицит кадров в экономике несколько смягчился, это показывают опросы, но предпосылок для его полного исчезновения в обозримом будущем нет. «С дефицитом кадров действительно придется считаться, потому что это объективное физическое ограничение для наращивания производства», – сказала глава ЦБ.
Она отметила, что есть отрасли, где экономическая отдача снизилась. Если они не будут отпускать работников на другие направления, структурная перестройка будет идти с большим трением, а удержание кадров затормозит рост производительности труда.
Гибкость рынка труда и активный переток рабочих рук Набиуллина назвала необходимым условием для роста производительности.
Три причины паузы в снижении ключевой ставки
В сентябре и октябре Банк России даже не рассматривал снижение ключевой ставки, только сохранение. Набиуллина назвала три основные причины.
Первая – летом ситуация с инфляцией поменялась: атаки на нефтеперерабатывающие заводы, другие промышленные предприятия, ЦОДы и логистические центры ограничили производственные возможности. «Мы полагаем, что это временно, так как и сам бизнес, и правительство прилагают колоссальные усилия для восстановления пострадавших объектов», – сказала она.
Пока процесс восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом. «О снижении ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию. Допустить этого нельзя», – подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, по мере восстановления мощностей и поступательного роста производительности труда этот риск будет убывать, что откроет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. «Но не ранее этого», – добавила она.
Вторая причина паузы – более высокий вклад бюджета в спрос.
Третья – необходимость не торопиться. Поспешное снижение ставки привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике и цен, подчеркнула глава ЦБ.
Банк России по итогам заседания 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 г. до 12,5–13,5% вместо 10,5–12,5% и на 2028 г. – до 9–10% вместо 8–9%. В базовом сценарии ЦБ ставка будет снижаться, но останется двузначной весь 2027 г.
О необходимости жесткой политики и борьбе с инфляцией
Период жесткой денежно-кредитной политики – необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам. «Здесь наша страна отнюдь не уникальна, и этот путь надо пройти до конца», – заявила глава ЦБ.
Она подчеркнула, что высокий рост цен – самый несправедливый налог, поскольку бьет по самым незащищенным людям. «Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции», – сказала Набиуллина.
На эту же задачу, по ее словам, работает и бюджетная политика правительства, намерение постепенно снижать дефицит бюджета. При этом рост кредита в 2027 г. должен оставаться сдержанным, примерно на уровне текущего года, чтобы добиться снижения инфляции.
Банк России в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г.
Зазор в 8–9 п. п. между инфляцией и ключевой ставкой отражает два фактора, которых нет у стран для сравнения. Первый – продолжительность инфляционного давления, второй – высокая доля льготных кредитов. Так Набиуллина объяснила отличие российской ситуации от других экономик.
О замороженных активах
Тема замороженных активов остается в поле внимания регулятора. Значительную часть активов удалось вернуть инвесторам через замещающие облигации и другими способами. «Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», – сказала Набиуллина, не раскрыв детали, сославшись на чувствительность темы.