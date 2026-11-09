Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,303+0,16%NKNC54,4+6,15%MGKL0,543-5,48%IMOEX2 476,26+0,5%RTSI949,71+0,5%RGBI112,07+0,15%RGBITR778,72+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

 Лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий скончался. Об этом сообщил музыкант Гарик Сукачев в своем официальном аккаунте в «Вконтакте».

«Пришли печальные новости. Скончался замечательный музыкант, лидер группы "Разные люди" Александр Чернецкий, – написал Сукачев.

Музыканту было 60 лет.

Александр Чернецкий родился 10 января 1966 г. в Харькове. В 1983 г. когда вместе с двоюродным братом создал школьную группу «Карбонарии». В техникуме организовал группу, «Рок-фанат». В 1985 г. участником группы стал клавишник и автор песен Сергей Щелкановцев, и ее название изменилось на «Рок-фронт». Вместе с группой Чернецкий выступил на Рижском фестивале в 1987 г. под названием «Разные люди». Коллектив получил приз зрительских симпатий и второе место после «Чайфа». В ноябре 1999 г Чернецкий переехал с семьей в Санкт-Петербург. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её