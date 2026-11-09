Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий

Александр Чернецкий родился 10 января 1966 г. в Харькове. В 1983 г. когда вместе с двоюродным братом создал школьную группу «Карбонарии». В техникуме организовал группу, «Рок-фанат». В 1985 г. участником группы стал клавишник и автор песен Сергей Щелкановцев, и ее название изменилось на «Рок-фронт». Вместе с группой Чернецкий выступил на Рижском фестивале в 1987 г. под названием «Разные люди». Коллектив получил приз зрительских симпатий и второе место после «Чайфа». В ноябре 1999 г Чернецкий переехал с семьей в Санкт-Петербург.