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Главная / Политика /

ВС РФ нанесли удары по энергетике и заводу БПЛА на Украине

Инна Шульгина

В ночь на 9 ноября российские военные продолжили удары дронами по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, местам производства и хранения БПЛА, а также судам с военным имуществом. Об этом сообщает Минобороны.

В Полтавской области поражен Глобинский завод, где собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области удар нанесен по электроподстанции в районе Белой Церкви. Электроподстанции также поражены в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, вблизи Черкасс и в Винницкой области (тяговая электроподстанция).

Кроме того, в Черном море юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

8 ноября Армия России ударила по объектам энергоинфраструктуры Украины и морским судам, которые работали в интересах ВСУ. Были поражены электроподстанция 330 кВ «Каменская», обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области; контейнеровоз в порту «Черноморск» Одесской области, доставивший на Украину имущество и грузы двойного назначения; сухогруз с вооружением в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.

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