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Армия России поразила электроподстанцию и два судна с грузом для ВСУ

Антон Потоков

Российские войска нанесли удары по объектами энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, которые работали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению военного ведомоства, при ударах поражены электроподстанция 330 кВ «Каменская», обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области; контейнеровоз в порту «Черноморск» Одесской области, доставивший на Украину имущество и грузы двойного назначения; сухогруз с вооружением в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.

До этого российское военное ведомство сообщило, что армия России нанесла удары по складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, которые используются в интересах ВСУ, в 141 районе Украины.

Российские силы ПВО уничтожили 538 беспилотников за сутки, следовало из сводки Минобороны о ходе спецоперации от 8 ноября. За ночь над Россией уничтожили 142 украинских беспилотника.

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