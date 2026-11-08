Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения
Воздушная линия 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС, отключилась из-за срабатывания защиты после повреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
Резервные дизель-генераторы запустились штатно и снабжают электроэнергией оборудование, необходимое для безопасной эксплуатации станции. Сотрудники ЗАЭС контролирует все параметры работы оборудования и принимают необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков в полном объеме. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения – в норме, отметили в сообщении.
3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль. Всего жертвами удара стали два человека. Это уже третий сотрудник ЗАЭС, погибший за последние две недели и 13-й с апреля 2026 г.
2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и атаки Украины на ее город-спутник Энергодар.
«Ферросплавная-1» была повреждена 20 августа, после чего ЗАЭС перешла на резервное энергоснабжение. Оборудование сработало в штатном режиме, без нарушений в работе систем безопасности. 7 сентября Запорожская АЭС перешла на внешнее питание и заработала в штатном режиме после восстановления линии.
Территория ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар находятся под контролем России с начала конфликта на Украине в 2022 г. С тех пор город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. На станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.