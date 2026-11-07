МИД РФ выразил надежду на возвращение стран G20 к равноправному диалогу
Россия рассчитывает, что предстоящий саммит G20 в Майами поможет вернуть страны к равноправному диалогу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.
«Рассчитываем, что саммит в Майами позволит закрепить этот ведущий форум глобального управления на конструктивных позициях, способствуя возврату крупнейших экономик к равноправному сотрудничеству на основе взаимного интереса», – сказал дипломат.
В 2026 г. США председательствуют в «двадцатке». Итоговый саммит объединения запланирован на 14–15 декабря в Майами.
7 ноября Панкин также сообщил, что Россия намерена принять активное участие во встрече и будет представлена на высоком уровне. При этом окончательный состав российской делегации пока не определен. По словам замминистра, решение об участниках обычно принимается непосредственно перед мероприятием. Дипломат напомнил, что американская сторона также выражала заинтересованность в присутствии президента РФ Владимира Путина.
21 октября журнал The Atlantic со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа сообщал, что американский лидер рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между РФ и Украиной в ходе саммита G20.