МИД РФ выразил надежду на возвращение стран G20 к равноправному диалогу

7 ноября Панкин также сообщил, что Россия намерена принять активное участие во встрече и будет представлена на высоком уровне. При этом окончательный состав российской делегации пока не определен. По словам замминистра, решение об участниках обычно принимается непосредственно перед мероприятием. Дипломат напомнил, что американская сторона также выражала заинтересованность в присутствии президента РФ Владимира Путина.