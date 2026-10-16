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Трамп заявил о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что хотел бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майями.

«Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал», – сказал он (цитата по ТАСС).

23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина принять участие в саммите G20. По его словам, данное мероприятие может предоставить президенту России возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств.

В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва благодарна за данное приглашение. Дальнейшие действия Россия предпримет после получения официального приглашения.

3 октября шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в саммите «Большой двадцатки» будет зависеть от общего геополитического контекста. Решение огласят ближе к дате встречи.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами.

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