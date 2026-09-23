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США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

США пригласили президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос «РИА Новости».

По словам госсекретаря, участие в саммите может предоставить Путину возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств. Рубио отдельно отметил, что Вашингтон рассчитывает на принятие приглашения.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря.

23 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября. Переговоры Лаврова и Рубио продлились 52 минуты. С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стадии проработки находится участие Лаврова во встрече глав МИД стран «большой двадцатки». По ее словам, российская сторона сейчас готовится к заседанию совета министров иностранных дел G20. Однако сроки проведения встречи изменились: американские дипломаты сообщили по линии су-шерпов о проведении мероприятия 23–24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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