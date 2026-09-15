Захарова: прорабатывается участие Лаврова во встрече глав МИД G20

Захарова: прорабатывается участие Лаврова во встрече глав МИД G20Глава МИДа намерен встретиться с Рубио на полях Генассамблеи ООН
Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» находится в стадии проработки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает «РИА Новости».
По ее словам, российская сторона сейчас готовится к заседанию совета министров иностранных дел G20. При этом сроки проведения встречи изменились: американские дипломаты сообщили по линии су-шерпов о проведении мероприятия 23–24 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Первоначально совет министров иностранных дел G20 должен был пройти 30–31 октября в Атланте, штат Джорджия.
15 сентября Лавров заявил о намерении встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Прошлая встреча Рубио и Лаврова состоялась в июле. Стороны провели встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, в ходе которой обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Как сообщил по итогам переговоров МИД России, Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте, заявил о недопустимости поставок оружия ВСУ и назвал дестабилизирующей политику Европы. При этом он подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию и заверил в приверженности предложениям, выдвинутым на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.