Главные заявления Лаврова о готовности к переговорам по Украине

Россия всегда готова к переговорам и никогда их не затягивала. «Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать», – подчеркнул он.