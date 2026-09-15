Главные заявления Лаврова о готовности к переговорам по Украине

Главные заявления Лаврова о готовности к переговорам по УкраинеГлава МИД рассказал о компромиссах и роли США и Европы
- О размене с США по Украине
- О готовности к переговорам
- О готовности к компромиссам
- О контактах с Европой
- О встрече с Рубио
- О срыве Анкориджа
Глава МИД РФ Сергей Лавров на 13-м посольском круглом столе выступил с заявлениями по урегулированию украинского конфликта. Он опроверг слухи о торге с США, подтвердил готовность к переговорам и обвинил Европу в срыве анкориджских договоренностей. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О размене с США по Украине
Сергей Лавров назвал слухами сообщения СМИ о том, что США предложили России помощь в урегулировании по Украине в обмен на содействие в кризисе вокруг Ирана. «Я читал про такие спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен. Такие слухи витали», – сказал министр.
По его словам, Россия детально разъясняет американской стороне свою позицию, но оценить, как это скажется на практических шагах Вашингтона, сложно. «Надеюсь что они понимают, но насколько это скажется на их практических шагах, мне сказать трудно», – отметил Лавров.
О готовности к переговорам
Россия всегда готова к переговорам и никогда их не затягивала. «Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать», – подчеркнул он.
Лавров также отметил, что Россия ни разу не меняла свою позицию с начала специальной военной операции.
О готовности к компромиссам
Россия готова искать разумные компромиссы. «Но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях», – сказал министр.
О контактах с Европой
Некоторые европейские страны периодически предлагают России установить непубличные каналы общения. Москва от таких контактов не отказывается. «Были такие эпизоды, мы тоже никогда не отказываемся даже с европейцами, повторю, хотя в рамках конфиденциальных общений по скрытым каналам ничего нового по сравнению с тем, что они ежедневно публично заявляют, не было сказано», – рассказал Лавров.
О встрече с Рубио
Лавров планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выступление Лаврова на ГА ООН ожидается 26 сентября.
О срыве Анкориджа
Министр заявил, что европейские страны сорвали достигнутые с президентом США Дональдом Трампом предложения о прекращении боевых действий. «В Анкоридже больше года назад мы приняли предложение, которое сделали американцы. Оно тоже предполагало прекращение боевых действий на определенных условиях, которые нас устроили», – сказал Лавров.
«Но именно европейцы, метнувшись там большой такой командой в Вашингтон, повисли на руках у президента Трампа и отговорили его от сохранения американского же предложения, принятого нами», – пояснил он.
По его мнению, если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, конфликт мог быть урегулирован еще год назад. «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула (США. – «Ведомости») от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – заключил глава МИД РФ.