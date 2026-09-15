Лавров заявил, что России есть что сказать Украине на переговорах

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. По его словам, переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений сейчас нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил представитель Кремля.