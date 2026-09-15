Лавров заявил, что России есть что сказать Украине на переговорах
Москва готова к новому ранду переговоров по урегулированию конфликта с Киевом, и ей «есть что сказать». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.
«Если будут готовы наши коллеги, то вполне можно будет возобновить [переговоры]. Нам есть что сказать. Мы ни разу, никогда <...> не меняли свою позицию», – подчеркнул министр иностранных дел.
Он подчеркнул, что Россия готова в рамках этой позиции искать компромиссы. Однако Лавров напомнил, что РФ принципиально не меняла задачу обеспечить собственную безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее говорил, что Россия не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для проведения переговоров по Украине. Он объяснил такую позицию тем, что от «швейцарского нейтралитета мало что осталось».
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. По его словам, переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений сейчас нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил представитель Кремля.
В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что РФ считает приемлемой площадку Абу-Даби для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.