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Главная / Политика /

Лавров заявил, что России есть что сказать Украине на переговорах

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Москва готова к новому ранду переговоров по урегулированию конфликта с Киевом, и ей «есть что сказать». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

«Если будут готовы наши коллеги, то вполне можно будет возобновить [переговоры]. Нам есть что сказать. Мы ни разу, никогда <...> не меняли свою позицию», – подчеркнул министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что Россия готова в рамках этой позиции искать компромиссы. Однако Лавров напомнил, что РФ принципиально не меняла задачу обеспечить собственную безопасность, гарантировать соблюдение законных прав русскоязычного населения на Украине, а также не допустить появления НАТО вблизи своих границ.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее говорил, что Россия не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для проведения переговоров по Украине. Он объяснил такую позицию тем, что от «швейцарского нейтралитета мало что осталось».

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. По его словам, переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений сейчас нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил представитель Кремля.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что РФ считает приемлемой площадку Абу-Даби для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.

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