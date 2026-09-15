Лавров: США не предлагали «разменов» с урегулированиями вокруг Ирана и Украины

В тот же день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование конфликта на Украине. Он прошел во «взаимоуважительной и деловой манере» и длился один час, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике.