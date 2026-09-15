Лавров: США не предлагали «разменов» с урегулированиями вокруг Ирана и Украины
США не предлагали России «разменов» с урегулированием по Ирану взамен на урегулирование по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
«Я читал про эти такие спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен. Такие слухи где-то витали», – сказал министр.
Он предположил, что Вашингтон этого не делал, потому что понимает – Россия такие методы не использует.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к дипломатическому разрешению конфликта, но все зависит от Киева.
В тот же день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование конфликта на Украине. Он прошел во «взаимоуважительной и деловой манере» и длился один час, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике.
Лидеры также обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.