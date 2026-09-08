Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили срок завершения конфликта на Украине

«Не стоит обесценивать нынешнюю позитивную динамику, хотя и гарантий она никаких не дает. Но пока можно рассчитывать, что есть политическая воля к диалогу. Есть ли она в отношении уступок – другой вопрос», – подчеркнул Кошкин. Он предупредил, что нынешняя попытка дипломатического урегулирования может зайти в тупик из-за эскалации со стороны Европы или Украины.