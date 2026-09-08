Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили срок завершения конфликта на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили срок завершения конфликта на УкраинеРазговор был подготовлен визитами в Москву и Киев представителей США
Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа прошел во «взаимоуважительной и деловой манере» и длился один час, сообщил 8 сентября помощник главы российского президента Юрий Ушаков. Лидеры обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября («со знаком плюс») поездок в Москву и Киев представителей США Уиткоффа и Кушнера, сказал он, добавив что в силу конфиденциальности детали этого «конструктивного и откровенного» разговора раскрыты быть не могут. Но работа по разным каналам будет продолжена.
Американский президент проводил мысль о желательности скорейшего прекращения огня, которое открыло бы перспективы восстановления отношений, в том числе в экономике, сообщил Ушаков. Трамп заинтересован, чтобы это произошло в его президентство (завершается в январе 2029 г. – «Ведомости»). Путин поддержал этот настрой в контексте построения конструктивного партнерства двух великих держав.
Российский лидер описал Трампу ход спецоперации и обозначил, что могли бы сделать США для скорейшего завершения военных действий с учетом спекуляций по поводу якобы имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, сказал Ушаков. Путин подчеркнул, что мифы о российской угрозе служат лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов. (Исследование о зависимости Киева от иностранных дотаций – см. в материале на стр. 10.)
Звонок – логическое продолжение недавнего турне Кушнера и Уиткоффа, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, США активизируют дипломатический процесс для демонстрации серьезности своих намерений и пытаются восстановить доверие, пошатнувшееся за прошедшее лето.
«Не стоит обесценивать нынешнюю позитивную динамику, хотя и гарантий она никаких не дает. Но пока можно рассчитывать, что есть политическая воля к диалогу. Есть ли она в отношении уступок – другой вопрос», – подчеркнул Кошкин. Он предупредил, что нынешняя попытка дипломатического урегулирования может зайти в тупик из-за эскалации со стороны Европы или Украины.
С начала 2026 г. Путин провел пять телефонных переговоров с американским президентом. Всего же с начала второго президентского срока Трампа в январе 2025 г. таких разговоров было 15. Предыдущий раз Путин звонил американскому коллеге в начале июля, поздравил его с 250-летием независимости США.
Теперь разговор – сверка часов после полного цикла переговоров со всеми сторонами, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. «Он также наверняка проводился с учетом ситуации «на земле», а также с учетом маневра Вашингтона в связи с ситуацией с Ираном и приближением промежуточных выборов в США, где администрации нужно что-то предъявлять», – подчеркнул эксперт.
В подготовке материала участвовал Нурлан Гасымов