Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина с Уиткоффом и КушнеромБеседу сочли содержательной
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября в Кремле рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине.
О том, как отреагировали мировые СМИ на переговоры в Москве – в материале «Ведомостей».
«Поездка Уиткоффа и Кушнера стала очередным свидетельством того, что Трамп пытается остановить конфликт <...> Путин начал переговоры с того, что назвал ситуацию, которую должны разрешить стороны, «непростой», и попросил американских послов передать Трампу его наилучшие пожелания. Однако многочисленные предыдущие поездки Виткоффа и Кушнера в Москву не привели к прогрессу, и после последних переговоров Кремль не продемонстрировал намерения отказаться от своих целей в Украине. <...> Ключевой вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон участвовать в переговорном процессе на постоянной основе, а не возвращаться к нему раз в полгода».
«Прорыва не произошло. <...> Представитель Белого дома сообщил Reuters, что переговоры были «содержательными» и что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели».
«Визит в Москву состоялся после того, как Дональд Трамп в пятницу заявил, что у него есть новое предложение по прекращению конфликта, не вдаваясь в подробности. Трамп сделал прекращение конфликта приоритетной задачей в начале своего второго президентского срока, но пока мало что изменилось. <...> В последние месяцы мирные усилия зашли в тупик, а внимание США переключилось на войну с Ираном, и конфликт обострился».
«Поездка представителей Трампа в Киев станет визитом самого высокого уровня американского чиновника на Украину с начала второго президентского срока Трампа.Джин Лэнг, исполняющая обязанности «санкционного гуру» в министерстве финансов, присоединилась к Уиткоффу и Кушнеру в этой поездке. Лэнг участвовала в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовала на встрече с Путиным. Участие Ланге указывает на то, что санкции США против России были предметом обсуждения».
«Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву произошел после того, как в конце августа глава американской разведки ЦРУ Джон Рэтклифф посетил российскую столицу с секретной миссией. На фоне войны в Иране усилия президента США Трампа по поиску урегулирования на Украине путем переговоров в последние месяцы зашли в тупик».
«Президент США не уточнил, подразумевает ли предложение, переданное его эмиссарами, уступку территорий со стороны Украины, как он намекал ранее. Он просто сказал: У нас есть идея мира».