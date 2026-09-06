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Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Беседу сочли содержательной
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября в Кремле рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине.

О том, как отреагировали мировые СМИ на переговоры в Москве – в материале «Ведомостей».

Bloomberg

«Поездка Уиткоффа и Кушнера стала очередным свидетельством того, что Трамп пытается остановить конфликт <...> Путин начал переговоры с того, что назвал ситуацию, которую должны разрешить стороны, «непростой», и попросил американских послов передать Трампу его наилучшие пожелания. Однако многочисленные предыдущие поездки Виткоффа и Кушнера в Москву не привели к прогрессу, и после последних переговоров Кремль не продемонстрировал намерения отказаться от своих целей в Украине. <...> Ключевой вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон участвовать в переговорном процессе на постоянной основе, а не возвращаться к нему раз в полгода».

Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Политика / Власть

Reuters

«Прорыва не произошло. <...> Представитель Белого дома сообщил Reuters, что переговоры были «содержательными» и что о следующих шагах будет объявлено в ближайшие недели».

The Guardian

«Визит в Москву состоялся после того, как Дональд Трамп в пятницу заявил, что у него есть новое предложение по прекращению конфликта, не вдаваясь в подробности. Трамп сделал прекращение конфликта приоритетной задачей в начале своего второго президентского срока, но пока мало что изменилось. <...> В последние месяцы мирные усилия зашли в тупик, а внимание США переключилось на войну с Ираном, и конфликт обострился».

Axios

«Поездка представителей Трампа в Киев станет визитом самого высокого уровня американского чиновника на Украину с начала второго президентского срока Трампа.Джин Лэнг, исполняющая обязанности «санкционного гуру» в министерстве финансов, присоединилась к Уиткоффу и Кушнеру в этой поездке. Лэнг участвовала в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовала на встрече с Путиным. Участие Ланге указывает на то, что санкции США против России были предметом обсуждения».

Der Spiegel

«Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву произошел после того, как в конце августа глава американской разведки ЦРУ Джон Рэтклифф посетил российскую столицу с секретной миссией. На фоне войны в Иране усилия президента США Трампа по поиску урегулирования на Украине путем переговоров в последние месяцы зашли в тупик». 

Le Figaro

«Президент США не уточнил, подразумевает ли предложение, переданное его эмиссарами, уступку территорий со стороны Украины, как он намекал ранее. Он просто сказал: У нас есть идея мира».

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