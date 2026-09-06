Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

«Поездка Уиткоффа и Кушнера стала очередным свидетельством того, что Трамп пытается остановить конфликт <...> Путин начал переговоры с того, что назвал ситуацию, которую должны разрешить стороны, «непростой», и попросил американских послов передать Трампу его наилучшие пожелания. Однако многочисленные предыдущие поездки Виткоффа и Кушнера в Москву не привели к прогрессу, и после последних переговоров Кремль не продемонстрировал намерения отказаться от своих целей в Украине. <...> Ключевой вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон участвовать в переговорном процессе на постоянной основе, а не возвращаться к нему раз в полгода».