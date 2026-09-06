Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Кушнер и Уиткофф обещали использовать в ходе переговоров 6 сентября в Киеве полученные от президента России наблюдения и оценки, которые касаются прочного мирного урегулирования конфликта на Украине, сказал Ушаков. По его словам, американские представители серьезно подготовились к поездке: «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и был сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования». Ушаков заметил, что представители США «взяли на заметку» один момент, на который обратил внимание Путин: «А именно, что что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одного из самых главных нацистских преступников».