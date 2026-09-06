Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и КушнеромПомощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о беседе в Кремле
Президент РФ Владимир Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Об этом журналистам на ночном брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, принимавший участие во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером.
Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов, сказал Ушаков. Это уже восьмой визит Уиткоффа и Кушнера в Россию. Путин публично в начале разговора оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков, а также поблагодарил президента США за попытки урегулировать кризис на Украине и оказать содействие на взаимоприемлемые развязки, напомнил Ушаков. Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». Причем разговор проходил как в рабочем формате, таки и в неформальной обстановке за обеденным столом.
«Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения спецоперации. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – сказал Ушаков. По его словам, Путин подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок.
Кушнер и Уиткофф обещали использовать в ходе переговоров 6 сентября в Киеве полученные от президента России наблюдения и оценки, которые касаются прочного мирного урегулирования конфликта на Украине, сказал Ушаков. По его словам, американские представители серьезно подготовились к поездке: «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и был сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования». Ушаков заметил, что представители США «взяли на заметку» один момент, на который обратил внимание Путин: «А именно, что что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одного из самых главных нацистских преступников».
Темой переговоров было не только урегулирование конфликта на Украине, также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты. Переговоры были своевременными и полезными для обеих сторон, отметил Ушаков. По его словам, Путин и Трамп будут продолжать поддерживать личные контакты, а также продолжится работа по линии Уиткоффа и Кушнера.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября днем. В аэропорту «Внуково» их встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который позже также принимал участие в переговорах. Нынешняя встреча – первая за семь месяцев. В прошлый раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным 22 января. Сразу после визита в Москву посланники президента США направились в Киев.
В начале беседы Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение бывшего морпеха Роберта Гилмана, который, по данным Reuters, был помилован российским президентом. Гилман был осужден более чем на десять лет, но освобожден 11 августа. Путин в открытой части разговора сказал, что он отдал команду с нуля часов 5 сентября не наносить удары по Киеву, Украина в свою очередь на порядок снизила удары по России, в том числе и по Москве. Перемирие продлится трое суток, чтобы обеспечить безопасность американских переговорщиков.