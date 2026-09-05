Встреча Путина и Уиткоффа: «Контакты подобного рода всегда идут на пользу»Президент России в Кремле принял посланников Дональда Трампа
Вечером 5 сентября Владимир Путин в Кремле принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Уиткофф и Кушнер приехали в Москву днем того же дня. В аэропорту «Внуково» их встречал Дмитриев. Нынешняя встреча – первая за семь месяцев. В прошлый раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным 22 января. Сразу после визита в Москву посланники президента США направятся в Киев.
Путин в начале встречи поприветствовал Уиткоффа и Кушнера в Москве. «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – начал глава государства. Он попросил передать наилучшие пожелания и слова благодарности Трампу. По словам Путина, президент США «заходит в непростую ситуацию», но не останавливает попыток внести свой вклад в урегулирование конфликта между Россией и Украиной. «Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам, и мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию», – сказал он, добавив что знает о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев после Москвы.
«В любом случае, конечно, чтобы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу», – сказал Путин. По его словам, в этой ситуации важно доверие к посредникам – и уровень доверия к Уиткоффу и Кушнеру с российской стороны довольно высокий.
Уиткофф поблагодарил Путина за то, что он принимает их в Кремле. «Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета – господин Дмитриев, господин Ушаков, Джаред и я. И мы говорили о том, что, когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», – сказал спецпосланник президента США. По его словам, Дональд Трамп попросил передать наилучшие пожелания, а семья Гилман благодарна Путину за освобождение Роберта Гилмана. Путин заметил, что они должны благодарить Трампа за это.
Также Уиткофф поблагодарил Путина за то, что Россия согласилась на прекращение огня на три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься удары, чтобы они смогли безопасно прилететь сначала в Россию, потом на Украину. По словам Путина, такая просьба поступила по каналам спецслужб и МИДа. «Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве», – сказал он. Власти Украины опубликовали призыв к более широкому перемирию на три дня, «но об этом мы с ними никогда не договаривались», сказал Путин. Он отметил, что Россия сделает все зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и участвующих в нем посредников.
Россия освободила бывшего морпеха Роберта Гилмана 11 августа, тогда он вылетел в Вашингтон. Агентство Reuters сообщало, что Путин подписал указ о помиловании. Гилман был задержан в январе 2022 г. в поезде Сухум – Москва. По версии Следственного комитета, тот устроил пьяный дебош, а затем ударил полицейского. Гилмана приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, после апелляции срок сократили на год. Позже на него завели еще одно дело – Гилман применил силу против сотрудников колонии и следователя. За это его приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Общий срок заключения составил более десяти лет.
На Восточном экономическом форуме Путин заявил, что договариваться по урегулированию конфликта между собой должны Россия и Украина. Остальные страны готовы поддержать и помочь, в том числе США и Китай, говорил он. «Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны – это Россия и Украина. Этот подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», – отмечал президент.