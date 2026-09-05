Встреча Путина и Уиткоффа: «Контакты подобного рода всегда идут на пользу»

Также Уиткофф поблагодарил Путина за то, что Россия согласилась на прекращение огня на три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься удары, чтобы они смогли безопасно прилететь сначала в Россию, потом на Украину. По словам Путина, такая просьба поступила по каналам спецслужб и МИДа. «Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве», – сказал он. Власти Украины опубликовали призыв к более широкому перемирию на три дня, «но об этом мы с ними никогда не договаривались», сказал Путин. Он отметил, что Россия сделает все зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и участвующих в нем посредников.