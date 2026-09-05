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Встреча Путина и Уиткоффа: «Контакты подобного рода всегда идут на пользу»

Президент России в Кремле принял посланников Дональда Трампа
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента РФ.
Пресс-служба президента РФ.

Вечером 5 сентября Владимир Путин в Кремле принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Уиткофф и Кушнер приехали в Москву днем того же дня. В аэропорту «Внуково» их встречал Дмитриев. Нынешняя встреча – первая за семь месяцев. В прошлый раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным 22 января. Сразу после визита в Москву посланники президента США направятся в Киев.

Путин в начале встречи поприветствовал Уиткоффа и Кушнера в Москве. «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – начал глава государства. Он попросил передать наилучшие пожелания и слова благодарности Трампу. По словам Путина, президент США «заходит в непростую ситуацию», но не останавливает попыток внести свой вклад в урегулирование конфликта между Россией и Украиной. «Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам, и мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию», – сказал он, добавив что знает о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев после Москвы.

«В любом случае, конечно, чтобы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу», – сказал Путин. По его словам, в этой ситуации важно доверие к посредникам – и уровень доверия к Уиткоффу и Кушнеру с российской стороны довольно высокий.

Уиткофф поблагодарил Путина за то, что он принимает их в Кремле. «Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета – господин Дмитриев, господин Ушаков, Джаред и я. И мы говорили о том, что, когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», – сказал спецпосланник президента США. По его словам, Дональд Трамп попросил передать наилучшие пожелания, а семья Гилман благодарна Путину за освобождение Роберта Гилмана. Путин заметил, что они должны благодарить Трампа за это.

Уиткофф поблагодарил Путина за приостановку ударов по Киеву на три дня

Политика / Международные отношения

Также Уиткофф поблагодарил Путина за то, что Россия согласилась на прекращение огня на три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься удары, чтобы они смогли безопасно прилететь сначала в Россию, потом на Украину. По словам Путина, такая просьба поступила по каналам спецслужб и МИДа. «Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве», – сказал он. Власти Украины опубликовали призыв к более широкому перемирию на три дня, «но об этом мы с ними никогда не договаривались», сказал Путин. Он отметил, что Россия сделает все зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и участвующих в нем посредников.

Россия освободила бывшего морпеха Роберта Гилмана 11 августа, тогда он вылетел в Вашингтон. Агентство Reuters сообщало, что Путин подписал указ о помиловании. Гилман был задержан в январе 2022 г. в поезде Сухум – Москва. По версии Следственного комитета, тот устроил пьяный дебош, а затем ударил полицейского. Гилмана приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, после апелляции срок сократили на год. Позже на него завели еще одно дело – Гилман применил силу против сотрудников колонии и следователя. За это его приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Общий срок заключения составил более десяти лет.

На Восточном экономическом форуме Путин заявил, что договариваться по урегулированию конфликта между собой должны Россия и Украина. Остальные страны готовы поддержать и помочь, в том числе США и Китай, говорил он. «Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны – это Россия и Украина. Этот подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», – отмечал президент.

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