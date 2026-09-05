Уиткофф поблагодарил Путина за приостановку ударов по Киеву на три дня

«Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти три дня. Что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня», – сказал Уиткофф.