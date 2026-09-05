Уиткофф поблагодарил Путина за приостановку ударов по Киеву на три дня
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за прекращение огня на трое суток, чтобы они с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером могли безопасно совершить визиты в Москву и Киев. Встреча Путина с американскими переговорщиками проходит в Кремле.
«Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти три дня. Что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня», – сказал Уиткофф.
Путин ответил, что это просьба поступила Москве по официальным каналам, по каналам спецслужб и по каналам Министерства иностранных дел.
«Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве», – сказал президент России.
Российский лидер также отметил, что украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом договоренности не было. При этом власти РФ сделают все, что от них зависит, для того чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и американских посредников, подчеркнул Путин.
5 сентября самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился во «Внуково», где их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Киев. Путин до этого также распорядился с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пауза связана с визитом американских представителей.