Спецпредставители США Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Спецпредставители США Уиткофф и Кушнер прибыли в МосквуПосланники Трампа планируют провести переговоры
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву, сообщает ТАСС.
Самолет с американскими представителями приземлился во «Внуково». Гостей приехал встретить спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что у них есть предложение по прекращению конфликта на Украине. Визит Уиткоффа и Кушнера запланирован на 5–6 сентября. После они отправятся в Киев, сообщали российские и американские СМИ.
The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писала, что они будут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон обращался к Москве и Киеву с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита спецпредставителей США.
По информации источников газеты, подготовка поездки заняла несколько недель. 29 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios анонсировал возможный визит спецпредставителей США в Киев.
4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелета и визита в РФ Уиткоффа и Кушнера.