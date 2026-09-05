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Главная / Политика /

Спецпредставители США Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Посланники Трампа планируют провести переговоры
Ася Султанова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву, сообщает ТАСС.

Самолет с американскими представителями приземлился во «Внуково». Гостей приехал встретить спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что у них есть предложение по прекращению конфликта на Украине. Визит Уиткоффа и Кушнера запланирован на 5–6 сентября. После они отправятся в Киев, сообщали российские и американские СМИ.

The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писала, что они будут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон обращался к Москве и Киеву с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита спецпредставителей США.

По информации источников газеты, подготовка поездки заняла несколько недель. 29 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios анонсировал возможный визит спецпредставителей США в Киев.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелета и визита в РФ Уиткоффа и Кушнера. 

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