Зеленский: Кушнер и Уиткофф могут приехать в Киев в ближайшие две недели

Как пишет Axios, несмотря на то что после начала войны с Ираном посреднические усилия США между Россией и Украиной отошли на второй план, Уиткофф и Кушнер продолжают поддерживать контакты с российскими и украинскими переговорщиками. По словам Зеленского, оба по-прежнему заинтересованы в достижении прекращения огня, которое могло бы создать условия для дипломатического урегулирования.