Зеленский: Кушнер и Уиткофф могут приехать в Киев в ближайшие две недели
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев в течение ближайших двух недель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.
По словам Зеленского, возможный визит стал одним из итогов его встречи с Трампом. Если поездка состоится, она станет первой для Уиткоффа и Кушнера на Украину после нескольких визитов в Россию, уточняет Axios.
Украинский президент отметил, что намерен подробно обсудить с американскими спецпосланниками возможное возобновление мирных переговоров с Россией, а также показать им ситуацию в стране.
Как пишет Axios, несмотря на то что после начала войны с Ираном посреднические усилия США между Россией и Украиной отошли на второй план, Уиткофф и Кушнер продолжают поддерживать контакты с российскими и украинскими переговорщиками. По словам Зеленского, оба по-прежнему заинтересованы в достижении прекращения огня, которое могло бы создать условия для дипломатического урегулирования.
В тот же день Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. Президент США заявил после, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла «очень хорошо».
Позже Зеленский в интервью Axios сообщил, что обратился к Трампу с просьбой предоставить 300 зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры в зимний период. Axios пишет, что Трамп пообещал «постараться помочь», однако дал понять, что выполнение такой просьбы осложняется потребностью в использовании ракет-перехватчиков в рамках конфликта с Ираном.
17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине.