Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,793+1,08%ARSA7,33+11,06%CHKZ16 0000%IMOEX2 232,71+1,9%RTSI886,31+1,05%RGBI114,98+0,42%RGBITR772+0,44%
Главная / Политика /

Зеленский: Кушнер и Уиткофф могут приехать в Киев в ближайшие две недели

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев в течение ближайших двух недель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам Зеленского, возможный визит стал одним из итогов его встречи с Трампом. Если поездка состоится, она станет первой для Уиткоффа и Кушнера на Украину после нескольких визитов в Россию, уточняет Axios.

Украинский президент отметил, что намерен подробно обсудить с американскими спецпосланниками возможное возобновление мирных переговоров с Россией, а также показать им ситуацию в стране.

Как пишет Axios, несмотря на то что после начала войны с Ираном посреднические усилия США между Россией и Украиной отошли на второй план, Уиткофф и Кушнер продолжают поддерживать контакты с российскими и украинскими переговорщиками. По словам Зеленского, оба по-прежнему заинтересованы в достижении прекращения огня, которое могло бы создать условия для дипломатического урегулирования.

28 июля о том, что Кушнер и Уиткофф посетят Киев сообщала «РБК-Украина». ТАСС со ссылкой на источники отмечал, что спецпредставители президента США могут посетить и РФ.

В тот же день Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. Президент США заявил после, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла «очень хорошо».

Позже Зеленский в интервью Axios сообщил, что обратился к Трампу с просьбой предоставить 300 зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры в зимний период. Axios пишет, что Трамп пообещал «постараться помочь», однако дал понять, что выполнение такой просьбы осложняется потребностью в использовании ракет-перехватчиков в рамках конфликта с Ираном.

17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь